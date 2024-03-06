Gaziantep\'te Kaçakçılık Operasyonunda 12 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekiplerince icra edilen kaçakçılık olaylarıyla mücadele operasyonlarında 12 şüpheli şahıs yakalandı. Uygulama ile çok miktarda suç unsuru ele geçirildi.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Şehitkamil, Şahinbey, Nurdağı ve Araban ilçelerinde çok sayıda operasyon yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde icra edilen operasyonlarda 12 şüpheli şahıs yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 bin 960 paket gümrük kaçağı sigara, 150 adet elektronik sigara, 250 kilogram gümrük kaçağı tütün, 20 gram skunk, 18 gram toz esrar, 10 gram metamfetamin, 7 gram bonzai, 3 gram eroin, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet dijital tartı ele geçirilmiştir.
Yakalanan 12 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP
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Muş'ta yapılan bir operasyonda, durdurulan otobüste ayağındaki alçının içine gizlenmiş 293,84 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan yolcu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adana'nın Feke ilçesinde, öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İnternetten tanıştığı öğrencilere cinsel istismarda bulunup kamerayla kayda aldığı ve şantaj yaptığı iddia edilen şüpheli, çocuğa cinsel istismar, cinsel taciz, tehdit ve şantaj suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde beraber alkol aldığı aile dostunu pompalı tüfekle vurarak öldüren sanık, pişman olduğunu, olayın alkolün etkisiyle meydana geldiğini söylerken, mahkeme heyeti, sanığın müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
Edirne Kapıkule Sınır Kapısı yolunda meydana gelen kazada, İstanbul'dan yüklediği porselen yükünü Avrupa'ya ulaştırmak için yola çıkan bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, porselen yükünde maddi hasar meydana geldi. Olay yerine polis ve karayolları ekipleri sevk edildi ve polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde Adnan Menderes Üniversitesi yolunda meydana gelen kazada, halk otobüsünün freninin boşalması sonucu 28 kişi yaralandı. Aydın Valisi Yakup Canbolat, kazaya hızlı müdahale edildiğini ve yaralıların hastaneye intikallerinin sağlandığını açıkladı.
Karabük'te meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi kantininde meydana gelen silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı. Saldırıya karışan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Olayda yaralanan şahsın, konum bilgisini bildirmek için ayrılmakta geç kalması sonucu vurulduğu ortaya çıktı.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralı kişiye ilk müdahaleyi, doktor belediye başkan adayı Dr. Halil Nacar yaptı. Kaza sonucu yaralanan sürücüye 112 ekibi gelene kadar müdahale eden Nacar, sağlık ekiplerine bilgi verdi.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Şehitkamil ve Nurdağı ilçelerinde gerçekleştirdiği mercek operasyonunda H.B., A.Ş., R.Ş. ve İ.H.M. isimli 4 şüpheli şahsı yakaladı. Operasyonlarda 9 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet şarjör ve 82 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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