Gaziantep\'te Kumar Operasyonunda 6 Kişiye Cezai İşlem Uygulandı

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Gaziantep'te kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik 'mengene' operasyonunda kumar oynadığı tespit edilen 6 şahsa idari para cezası uygulandı. Kumar oynamak için yer ve imkan sağlayan 1 şüpheli hakkında ise adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik yurt genelinde düzenlenen "mengene" operasyonları kapsamında Gaziantep'in İslahiye ilçesinde A.E. isimli şahsın işyerine operasyon düzenlendi. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kumar oynatıldığı tespit edilen iş yerine düzenlenen operasyonda kumar oynayan 6 kişi suçüstü yakalandı. Kumar oynayan 6 şahsa idari para cezası uygulanırken işletme sahibi A.E. hakkında kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Yapılan denetim sonucu iskambil kağıtlarına ve 3 bin 800 TL suç geliri paraya el konuldu. - GAZİANTEP