Gaziantep\'te Kurşunlama ve Kundaklama Olayları: 8 Tutuklama

Gaziantep'te farklı tarihlerde meydana gelen ikamet, iş yeri, oto kurşunlama ve kundaklama olaylarının şüphelisi 11 şahıstan 8'i tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerin, bazı kurşunlama-kundaklama olayları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri savcılık koordinesinde, kentte çeşitli tarihlerde meydana gelen 8 ikamet, iş yeri, oto kurşunlama ve kundaklama suçlarına yönelik 29 Mayıs günü 14 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonlarda 11 şüpheli şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanırken 3'ü adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 pompalı tüfek, 3 adet sallama tabir edilen kesici alet ve 20 adet pompalı tüfek kartuşu ele geçirildi. Tutuklanan şüphelilerin, bazı kurşunlama-kundaklama olayları ise güvenlik kameralarına yansıdı. - GAZİANTEP