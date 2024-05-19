Gaziantep'te Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gaziantep'te Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Gaziantep\'te Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti. 41 yaşındaki İnşaat boyacısı Mehmet Timur Çalışıcı, çevre yolunda seyir halindeyken dengesini kaybederek bariyerlere çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Çalışıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

19.05.2024 12:15
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Gaziantep'te çevre yolunda motosikletiyle dengesini kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarpan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, bu sabah saatlerinde Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde motosikletiyle ilerleyen 41 yaşındaki İnşaat boyacısı Mehmet Timur Çalışıcı, Karataş çevre yoluna motosikletiyle seyir halinde ilerlerken dengesini kaybederek yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Çevreden geçen diğer araçların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 41 yaşındaki Mehmet Timur Çalışıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden Çalışıcı'nın cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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