Gaziantep'te Orman Yangını Kontrol Altında

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Gaziantep'te orman yangını

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye İlçesi İdilli mevkiinde orman yangını meydana geldi. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi ile bir helikopter müdahale etti.

Gaziantep'in İslahiye İlçesi İdilli mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını meydana geldi. Yangına, çok sayıda itfaiye ekibi ile Orman Genel Müdürlüğü'nün talebi üzerine İskenderun'dan bir yangın söndürme helikopteri müdahale etti. Yangın yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından ekipler tarafından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.