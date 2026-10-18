Gaziantep\'te pamuk fabrikasındaki yangına 15 araç ve 40 personelle müdahale ediliyor

Gaziantep'te bulunan bir pamuk fabrikasında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi ile müdahale ediliyor.

Yangın, 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Ahmet Aslansoy pamuk fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, fabrikadaki yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Ekiplerin yangına 15 araç ve 40 personelle müdahalesi sürüyor.