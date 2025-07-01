Gaziantep\'te refüjdeki demirlere çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

Gaziantep'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjdeki demirlere çarparak durdu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep'in Şehitkamil İlçesine bağlı İpek Yolunda meydana geldi edinilen bilgiye göre, 01 AUL 321 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil refüje çıktı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan araç refüj üzerinde bulunan demir direkleri yerinden söktü. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Sağlık Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralanan 2 kişiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP