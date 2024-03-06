Gaziantep\'te Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekiplerince silah kaçakçılığına yönelik yapılan mercek operasyonunda 4 şüpheli şahıs yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik Şehitkamil ve Nurdağı ilçelerinde mercek operasyonu yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen fiziki ve teknik takip sonucunda H.B., A.Ş., R.Ş. ve İ.H.M. isimli şahıslara ait ev ve işyerlerinde ruhsatsız tabancaların olduğunun tespit edilmesi üzerine bahse konu adreslere baskın yapıldı. Eş zamanlı operasyonlarda 9 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet şarjör ve 82 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - GAZİANTEP
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