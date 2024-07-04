Gaziantep\'te silahlı kavgaya karışan 6 şüpheli tutuklandı

3.Sayfa

Gaziantep'te silahlı kavgaya karıştığı tespit edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Gaziantep'in Nizip İlçesi Kumla mahallesinde ikamet eden A.K isimli vatandaşın evine giderken husumetlileri M.A., M.A., B.A., A.K., M.K. ve R.K. isimli şahıslarca yolu kesilerek darp edildi. Aralarında çıkan arbedenin silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine B.A. isimli şahıs silah ile vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay ile ilgili incelme başlatan Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, olaya karıştığı tespit edilen 7 şüpheli şahsın ikametlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 3 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 62 adet fişek, 45 adet av tüfeği fişeği ve 1 adet kalaşnikof tüfeğe el konuldu. Yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edilirken şüpheli şahıslardan A.K., M.A., M.A., B.A., A.K. ve R.K tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yandan M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - GAZİANTEP