Gaziantep\'te Silahlı Suç Örgütüne Operasyon

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Gaziantep'te silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 23 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla şube Müdürlüğü ekiplerince silahlı suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda yağma, kasten yaralama, oto kurşunlama gibi 5 ayrı olayı gerçekleştiren 23 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 8 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tüfek, 10 adet şarjör ve bin 551 adet fişek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli 23 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP