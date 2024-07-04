Gaziantep'te Şüpheli Tırda 21 Kilo Skunk Ele Geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te Şüpheli Tırda 21 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Gaziantep\'te Şüpheli Tırda 21 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nurdağı İlçesinde durdurdukları bir tırda yapılan aramada 21 kilo 300 gram skunk adlı uyuşturucu madde buldu. Şüpheli şahıs gözaltına alındı ve tutuklandı.

04.07.2024 14:50
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Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan tırın içerisinden 21 kilo 300 gram skunk ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde huzur ve güven çalışması yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde Nurdağı İlçesinde B.Y. isimli şahsın kullandığı tır, şüphe üzerine durduruldu. Araç içerisinde yapılan adli aramalar sonucunda 21 kilo 300 gram skunk cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli şahıs ise yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca halkımızın huzur ve güvenliği ile yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi uyuşturucudan korumak maksadıyla uyuşturucu madde imal eden, ticaretini yapan şahıslara yönelik mücadeleye kararlılıkla devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep, Nurdağı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te Şüpheli Tırda 21 Kilo Skunk Ele Geçirildi - Son Dakika

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