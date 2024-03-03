Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Traktör Sürücülerine Güvenli Tarım Eğitimi Verdi

Sultangazi'de Hayır Yemeğine Silahlı Saldırı: İki Şüpheli Yakalandı

Sultangazi'de motosikletle gelen iki kişi, hayır yemeği yapanlara silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda yaralanan olmazken, şüpheliler polis tarafından yakalandı. Bir şüpheli kaçarken polise ateş açtı, bacağından vurularak yakalandı. Olay yerinde yapılan incelemede suç örgütü lideri Volkan Rençber'in dayısının lokma hayır yemeği verildiği belirlendi.