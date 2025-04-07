Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

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Gaziantep'te yapılan operasyonda 950 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

07.04.2025 09:53
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Gaziantep'te 950 gram metamfetamin ele geçirildi: 3 şahıs tutuklandı

Narkotik köpek Petra'nın tepki verdiği valizden uyuşturucu çıktı

GAZİANTEP - Gaziantep'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 950 gram metamfetamin ile 1 adet hassas terazi ele geçirilirken 3 şüpheli tutuklandı. Operasyon sırasında ele geçirilen uyuşturucu maddelerin narkotik köpek Petra'nın tepki verdiği valizden çıkması is dikkat çekti.

Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonu yapıldı. Operasyon çerçevesinde 2 ikamet ve bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramalar sırasında hassas burunlu narkotik köpek Petra'nın tepki verdiği valizden 950 gram metamfetamin ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tamamlanan yasal işlemlerin ardında adli mercilere sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: İHA

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