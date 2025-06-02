Gaziantep'te Yılan Paniği

Gaziantep'te site bahçesinde yılan paniği

GAZİANTEP - Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Akkent Mahallesi'nde bir sitede akşam saatlerinde ortaya çıkan yılan, mahalle sakinlerinde paniğe neden oldu.

Site bahçesinde gezindiği fark edilen yılanı gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, gerekli güvenlik önlemlerini alarak yılanı kontrollü şekilde yakaladı.

Yılanın herhangi bir zarar vermeden etkisiz hale getirilmesinin ardından ekipler, hayvanı doğal yaşam alanına bırakmak üzere bölgeden uzaklaştırdı.

Mahalle sakinleri, özellikle çocukların oyun oynadığı saatlerde yaşanan olay nedeniyle tedirgin olduklarını ifade etti.