Gaziosmanpaşa\'da Gecekondu Yangını

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir gecekondu alev alev yandı. Evde babası ile yaşayan kadın, "Kapıyı açar açmaz üstümüze ateş geldi. Şaşırdık. Tavan komple yanmaya başladı. Evin içinde mahsur kaldık. Babamı camdan çıkardılar" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Cami Sokak'taki bir gecekonduda sabah saatlerinde yangın çıktı. Evde babası Aytaç Duçtu ile birlikte yaşayan Sebahat Dutçu, uykudan uyandığında evlerinin alevler içinde kaldığını gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan eve itfaiye ekipleri güçlükle müdahale ederek söndürdü. Yangında içeride mahsur kalan Aytaç Dutçu ve kızı Sebahat Dutçu ise, ekiplerin ve vatandaşların yardımı ile kurtarıldı. Evin kullanılamaz hale geldiği yangında dumandan etkilenen Aytaç Dutçu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Evin alev alev yandığı anlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

"Evin içinde mahsur kaldık"

Gözyaşlarına boğulan Sebahat Dutçu, yangınla ilgili, "Ben babamla evde yatıyorum. Tanımadığım 4-5 tane çocuk sabah saat 05.00 sıralarında duvardan atlayıp buraya girmişler. Ne içtiklerini bilmiyorum. Her seferinde geldiklerinde kovalıyorum. 'Gidin, gelmeyin, girmeyin buraya diyorum.' Bizim devletimizden başka kimsemiz yok. Sabah saatlerinde sesler duyduk. Kalktığımda, 'Baba, sesler geliyor. Kapıyı aç. Ne oluyor böyle?' dedim. Kapıyı açar açmaz üstümüze ateş geldi. Şaşırdık. Tavan komple yanmaya başladı. Evin içinde mahsur kaldık. Babamı camdan çıkardılar. Evin içi dehşet bir şekilde yandı. İtfaiye geldi. Evi zor söndürdüler. Evim yandı. Eşyalarım ve hiçbir şeyim kalmadı. Ben çalışmıyorum. Babam yüzde 80 engelli, ben babama bakıyorum" dedi. - İSTANBUL