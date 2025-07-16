Gazipaşa\'da Elektrik Trafosunda Yangın

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde elektrik trafosunda başlayan yangın, otluk alana sıçradı. Yangın, orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, gece saatlerinde Beyrebucak Mahallesi'nde bulunan bir trafoda başladı. Patlayan ve kıvılcımlar saçan trafoyu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Bu sırada trafodan çıkan kıvılcımlar, otluk alanda yangına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine Gazipaşa Orman İşletme, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ve Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri sevk edildi. Elektrik şirketi personeli tarafından bölgeye gelen enerji kesildi. Ardından orman ve itfaiye ekiplerince otluk alanda çıkan yangına müdahale edildi. Yangın ekipler tarafından kontrol altına alınırken, yanan trafoda onarım çalışmasının başlatıldığı belirtildi. - ANTALYA