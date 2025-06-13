Gazipaşa'da Fide üretim merkezinde yangın
ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Koru Mahallesi'nde bulunan Yaprak Fide Üretim Tesisi'nde, nedeni henüz belirlenemeyen yangın çıktı.
Saat 11.30 civarında başlayan yangın için ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangının çıkış nedeni ve tesisin gördüğü zarar hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Yangının çevre alanlara sıçramaması için çalışmalar sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Gazipaşa'da Fide Üretim Tesisi'nde Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?