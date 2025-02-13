Gazipaşa\'da Otomobil Şarampole Uçtu

3.Sayfa

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole uçtu. Kazada, sürücü ve eşi yaralandı.

Kaza, dün saat 18.40 sıralarında Pazarcı Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anamur yönüne seyreden M.A. idaresindeki 07 UM 290 plakalı Peugeot marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, şarampole uçtu. Kazada sürücü M.A. ile yanındaki eşi G.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı çift, Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA