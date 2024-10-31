Gazipaşa'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Gazipaşa'da polis ekipleri tarafından 10 farklı adrese yapılan ruhsatsız silah operasyonunda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği ile çok sayıda tabanca fişeği ve av tüfeği fişeği ele geçirilirken, 5 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 ikamet ve 2 iş yerinde ruhsatsız silah operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonlarda, F. Y. simli şahsın ikametinde; 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca ve 5 adet 9x19 mm çapında tabanca mermisi ele geçirildi. F. A.'nın evinde ise 2 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği ve 42 adet av tüfeği fişeği bulundu. A. K. isimli şahsın ikametinde 50 adet 38 kalibrelik tabanca mermisi ve 2 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. E. G.'nin işyerinde yapılan aramada 51 adet 9x19 mm tabanca fişeği bulundu. Son olarak, M. Y.'nin ikametinde ise 20 adet av tüfeği fişeği ve 1 adet 7.62 mm çapında mermi ele geçirildi.

Ele geçirilen silahlar ve mermiler, Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından muhafaza altına alındı. Söz konusu şahıslar hakkında 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçundan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. - ANTALYA