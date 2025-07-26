Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, umuma açık iş yerlerinde sigara denetimi yaptı. Kurallara uymayan müşteriler ve işletmelere işlem uygulandı. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Gazipaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından umuma açık iş yerlerine yönelik sigara denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde, kapalı alanlarda tütün mamulleri tüketimi yasağının uygulanıp uygulanmadığı kontrol edildi. İlçede faaliyet gösteren işletmeler tek tek denetlenirken, yasağa uymadığı tespit edilen işletmeler ve müşteriler hakkında idari işlem yapıldı. Gazipaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini sürdüreceği bildirildi. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Gazipaşa'da Sigara Denetimi - Son Dakika
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