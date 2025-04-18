Adliyeye sevk edilen suç makinelerinden pişkin sözler: Düğün alayı mı var?

Antalya'da Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Alanya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Tefecilik", "Nitelikli yağma" ve "Kurşunlama" olayları sonrası harekete geçti.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Gazipaşa Adliyesi'ne sevk edildi.

"DÜĞÜN ALAYI MI VAR?"

Polis eşliğinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri pişkin bir şekilde, "Düğün alayı mı var? Gazipaşa şov yapıyor." şeklinde sözler sarf ederken, bir diğer şüpheli ise, "Dimdik yürüyün." dedi.