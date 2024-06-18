Gebze'de fabrika alev alev yanıyor - Son Dakika
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Gebze'de fabrika alev alev yanıyor

Gebze Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir otomotiv fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve alevlere müdahale devam ediyor.

18.06.2024 14:21
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Gebze'de fabrika alev alev yanıyor

KOCAELİ - Gebze'de bulunan bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Gebze Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir otomotiv fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çevre ilçeler de dahil olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 30 dönümlük otomobil parçaları üretilen fabrikada çıkan yangın nedeniyle zaman zaman patlama sesleri duyuldu. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gebze'de fabrika alev alev yanıyor - Son Dakika

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