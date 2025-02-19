Gediz\'de Adliyeye Saldırı Girişimi

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde bulunan adliye binasında psikolojik sorunları olduğu düşünülen şahıs mahkeme kalemi personeline saldırdı.

Edinilen bilgiye göre, Gediz 1. Asliye Ceza Mahkemesinde duruşma için bekleyen A.Y. isimli şahıs, henüz belirlenemeyen bir sebeple mahkeme kalemine girerek personele saldırı girişiminde bulundu. Adliye personeli ve adliye polisi, saldırıya hızla müdahale ederek A.Y.'yi etkisiz hale getirdi. Şahıs, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşanan saldırı girişiminde herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmezken mahkeme kaleminde bulunan bazı malzemeler zarar gördü. Yaşan olayın ardından gözaltına alınan A.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA