Gediz'de Depo Binada Yangın Çıktı - Son Dakika
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Gediz'de Depo Binada Yangın Çıktı

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Gümele köyünde eski belediye binası olarak kullanılan ve şimdilerde depo olarak kullanılan bir bina yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

05.06.2024 13:29
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen yangında bir bina kullanılamaz hale geldi.

Yangın ilçeye bağlı Gümele köyköyünde eski belediye binası olarak kullanılan ve şimdilerde ise depo görevi gören bina alevlere teslim oldu. Köyde depo olarak kullanılan binadan dumanlar çıktığını gören köylüler ilk müdahaleyi yaptıktan sonra itfaiyeye haber verildi. Gediz Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin kısa sürede köyde bulunan yangına müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Yangının neden ve nasıl çıktığı ile ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gediz'de Depo Binada Yangın Çıktı - Son Dakika

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