Gediz'de yağış kaza getirdi: 1 ölü - Son Dakika
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Gediz'de yağış kaza getirdi: 1 ölü

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Yağışlı hava ve kaygan yol nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil, elektrik direğine çarparak orta refüjde asılı kaldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve güvenlik ekipleri olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

05.03.2024 19:25  Güncelleme: 19:29
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Gediz'de yağış kaza getirdi: 1 ölü

KÜTAHYA - Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Kaza Simav-Gediz karayolu 35. kilometresinde Abide Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Simav istikametinden Gediz istikametine seyir halinde olan R.A. yönetimindeki 43 ACL 352 plakalı otomobil, sürücünün havanın yağışlı ve yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan elektrik direğine büyük bir hızla çarptı.

Çarpmanın şiddeti ile otomobil direkte asılı kaldı. Kazayı gören yoldan geçen vatandaşların ihbarı ile kaza mahalline sağlık ve güvenlik ekipleri yönlendirildi. Kaza mahallinde araçtan çıkarılan sürücüyü kontrol eden sağlık ekipleri R.A.'nın öldüğünü tespit ederken, Gediz Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından araç ve ceset olay yerinden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili İlçe Jandarma Komutanlığınca inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gediz'de yağış kaza getirdi: 1 ölü - Son Dakika

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