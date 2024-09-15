Gemlik'te Çatı Katında Yangın

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Gemlik'te 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kumla Mahallesi Abdullah Aslan Caddesi'nde meydana geldi. 4 katlı evin çatı kısmında henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, kısa sürede söndürülürken dumandan etkilenen veya yaralanan kimse olmadığı bildirildi. İtfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.