Gemlik'te Otomobil Park Halindeki Araca Uçtu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gemlik'te Otomobil Park Halindeki Araca Uçtu

Gemlik\'te Otomobil Park Halindeki Araca Uçtu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince park halindeki araca çarptı.

27.02.2025 21:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Gemlik ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki aracın üzerine uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Gemlik ilçesi Umurbey Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bie sitenin bahçesinde park halinde olan başka bir otomobilin üzerine uçtu. Kazada yaralanan 1 kişi Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, Otomobil, 3-sayfa, Gemlik, bursa, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gemlik'te Otomobil Park Halindeki Araca Uçtu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:44 Jose Mourinho’ya 4, Okan Buruk’a 1 maç men cezası Jose Mourinho'ya 4, Okan Buruk'a 1 maç men cezası
21:24 Öcalan’ın çağrısıyla ilgili Özgür Özel’den ilk açıklama Öcalan'ın çağrısıyla ilgili Özgür Özel'den ilk açıklama
20:27 Öcalan’ın çağrısıyla ilgili YPG elebaşından ilk sözler Öcalan'ın çağrısıyla ilgili YPG elebaşından ilk sözler
18:25 Tarihi çağrı sonrası çarpıcı ayrıntı Sırrı Süreyya Önder, Öcalan’ın notunu paylaştı Tarihi çağrı sonrası çarpıcı ayrıntı! Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın notunu paylaştı
16:44 Abdullah Öcalan’dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı
09:30 Otomotiv devi kriz üstüne kriz yaşıyor Otomotiv devi kriz üstüne kriz yaşıyor
09:12 Zeynep Sever Demirel doğum anını paylaştı: İlk defa yaşıyor gibiyim Zeynep Sever Demirel doğum anını paylaştı: İlk defa yaşıyor gibiyim
09:05 Günler sonra ortaya çıktı Derbide Vincic’i şoke eden olay Günler sonra ortaya çıktı! Derbide Vincic'i şoke eden olay
08:59 Özel’den Beykoz Belediye Başkanı’nın gözaltına alınmasına ilk tepki Özel'den Beykoz Belediye Başkanı'nın gözaltına alınmasına ilk tepki
08:50 3 kadını öldüren sanık: Keşke elim kırılsaydı da yapmasaydım 3 kadını öldüren sanık: Keşke elim kırılsaydı da yapmasaydım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 22:14:27. #1.13#
SON DAKİKA: Gemlik'te Otomobil Park Halindeki Araca Uçtu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.