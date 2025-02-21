Gercüş\'te Araç Yangını

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Batman'ın Gercüş ilçesinde seyir halindeki otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gercüş ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor bölümünde dumanlar yükselince sürücü aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken yangından etkilenen olmadığı öğrenildi. - BATMAN