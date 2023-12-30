 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gerede'de 3 Katlı Boş Bina Yangını Söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Gerede'de 3 Katlı Boş Bina Yangını Söndürüldü

Bolu'nun Gerede ilçesinde, Musa Ünal'a ait 3 katlı boş bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından çevreye sıçramadan söndürüldü. Yangın sonucunda evde hasar meydana geldi.

Gerede\'de 3 Katlı Boş Bina Yangını Söndürüldü
30.12.2023 - 16:50,
Abone Ol

Bolu'nun Gerede ilçesinde 3 katlı boş binada çıkan yangını itfaiye ekipleri, çevreye sıçramadan söndürdü.

Yangın, Gerede ilçesi Elören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Musa Ünal'a ait 3 katlı boş bir evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın binanın üst katlarını sardı. Yangını fark eden vatandaşlar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Gerede Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından yangına kısa süre içerisinde müdahale edildi. Yangını kontrol altına alan ekipler binada soğutma çalışması yaptı.

Yangın sebebiyle evde hasar meydana geldi. - BOLU

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İtfaiye, Gerede, Bolu, İtfaiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gerede'de 3 Katlı Boş Bina Yangını Söndürüldü - Son Dakika


17:36
Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu Burun Ameliyatı Geçirdi Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu Burun Ameliyatı Geçirdi
17:04
İletişim Başkanlığı: Türk vatandaşlarına hac yasağı iddiaları doğru değil İletişim Başkanlığı: Türk vatandaşlarına hac yasağı iddiaları doğru değil
16:49
Sağlık durumu nasıl? Kaldığı otelde fenalaşan Büyükekşi'den ilk görüntü geldi Sağlık durumu nasıl? Kaldığı otelde fenalaşan Büyükekşi'den ilk görüntü geldi
16:34
Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem
16:21
Mustafa Varank'tan çok konuşulacak Süper Kupa krizi yorumu: Bunun adı istismar! Mustafa Varank'tan çok konuşulacak Süper Kupa krizi yorumu: Bunun adı istismar!
16:08
Acun Ilıcalı, Survivor'ın sezon maliyetini açıkladı: 13 milyon dolara mal oluyor Acun Ilıcalı, Survivor'ın sezon maliyetini açıkladı: 13 milyon dolara mal oluyor
15:59
Süper Kupa krizi sonrası Araplara küfreden fenomen Azad Yılmaz gözaltında Süper Kupa krizi sonrası Araplara küfreden fenomen Azad Yılmaz gözaltında
15:36
TFF Başkanı Büyükekşi sessizliğini bozdu: Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim TFF Başkanı Büyükekşi sessizliğini bozdu: Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim

Son Dakika
17:36 Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu Burun Ameliyatı Geçirdi
17:04 İletişim Başkanlığı: Türk vatandaşlarına hac yasağı iddiaları doğru değil
16:49 Sağlık durumu nasıl? Kaldığı otelde fenalaşan Büyükekşi'den ilk görüntü geldi
16:34 Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem
16:21 Mustafa Varank'tan çok konuşulacak Süper Kupa krizi yorumu: Bunun adı istismar!
16:08 Acun Ilıcalı, Survivor'ın sezon maliyetini açıkladı: 13 milyon dolara mal oluyor
15:59 Süper Kupa krizi sonrası Araplara küfreden fenomen Azad Yılmaz gözaltında
15:36 TFF Başkanı Büyükekşi sessizliğini bozdu: Denk mi geldi, denk mi getirildi bilemedim
15:26 Aralık ayında açlık sınırı 14 bin lirayı, yoksulluk sınırı ise 47 bin lirayı aştı
15:11 Sürpriz yapabilir! İBB adaylığı için Erdoğan'ın masasında 5 ilçe belediye başkanı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 18:20:19. #1.11#
SON DAKİKA: Gerede'de 3 Katlı Boş Bina Yangını Söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement