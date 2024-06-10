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Bolu'nun Gerede ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev, yanarak küle döndü.

Yangın, Gerede ilçesine bağlı Mürdükler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B.'ye ait 2 katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin ve dumanların büyüdüğü yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları neticesinde alev alev yanan ev, söndürüldü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi. - BOLU