Gerger\'de Elektrik Direğinde Ceset Bulundu

3.Sayfa

Adıyaman'da Gerger ilçesinde elektrik direğinde asılı erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçesinde Nakışlı Köyü mera alanında bulunan bir elektrik direğinde asılı erkek cesedi fark eden vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri erkek cesedini bulunduğu yerden indirerek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından cesedin Recep Boztemir (33) isimli kişiye ait olduğu tespit edildi. Cenaze tamamlanan işlemlerin ardından otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hstanesi Morguna kaldırıldı. Boztemir'in kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN