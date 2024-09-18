Gerger'de Elektrik Direğinde Ceset Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Gerger'de Elektrik Direğinde Ceset Bulundu

Gerger\'de Elektrik Direğinde Ceset Bulundu

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde elektrik direğinde asılı olan cesedin kimliği tespit edildi.

18.09.2024 17:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da Gerger ilçesinde elektrik direğinde asılı erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçesinde Nakışlı Köyü mera alanında bulunan bir elektrik direğinde asılı erkek cesedi fark eden vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri erkek cesedini bulunduğu yerden indirerek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından cesedin Recep Boztemir (33) isimli kişiye ait olduğu tespit edildi. Cenaze tamamlanan işlemlerin ardından otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hstanesi Morguna kaldırıldı. Boztemir'in kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Jandarma, Olaylar, 3-sayfa, Gerger, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gerger'de Elektrik Direğinde Ceset Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:09 Herkes, yapılacak açıklamayı bekliyor İsrail’in ikinci siber saldırısında korkutan “Türkiye“ detayı Herkes, yapılacak açıklamayı bekliyor! İsrail'in ikinci siber saldırısında korkutan "Türkiye" detayı
20:05 İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı
19:29 Salim Güran’la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor Salim Güran'la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor
17:53 Narin neden katledildi Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi Narin neden katledildi? Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi
17:47 Torunları yaşındaki çocuklara cinsel istismarda bulundu Mide bulandıran olayda tutuklama Torunları yaşındaki çocuklara cinsel istismarda bulundu! Mide bulandıran olayda tutuklama
09:52 Bu ne cüret Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum Bu ne cüret! Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum
09:51 Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı
09:49 Instagram’a yaş sınırı geliyor Instagram'a yaş sınırı geliyor
09:40 Hindistan’da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı Hindistan'da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı
09:32 Icardi derbide oynayacak mı Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi Icardi derbide oynayacak mı? Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi
09:20 Erdoğan’ın başdanışmanından “Anayasa’nın 4’üncü maddesine karşıyız“ diyen Yapıcıoğlu’na yanıt Erdoğan'ın başdanışmanından "Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız" diyen Yapıcıoğlu'na yanıt
09:13 Geceye damga vuran anlar Ancelotti, Halil Umut Meler’in üzerine yürüdü Geceye damga vuran anlar! Ancelotti, Halil Umut Meler'in üzerine yürüdü
08:43 Batshuayi’den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri Batshuayi'den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri
08:29 Özel’in “mafya“ suçlamasına Soylu’dan yanıt: Sen önce ayağının, burnunun nasıl kırıldığını anlat Özel'in "mafya" suçlamasına Soylu'dan yanıt: Sen önce ayağının, burnunun nasıl kırıldığını anlat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 20:31:33. #1.11#
SON DAKİKA: Gerger'de Elektrik Direğinde Ceset Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement