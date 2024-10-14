Geyve'de Aile Dramı: Eşini Öldürüp İntihar Etti

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Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Melekşesolak Mahallesi Enerler Sokak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre 56 yaşındaki Ö.S., ilk önce tartıştığı eşi N.S.'yi (46) silahla vurarak öldürdü, ardından aynı silahla intihar etti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen ekiplerin incelemelerinin ardından cenazeler hastane morguna sevk edildi. Çiftin 3 çocuğu olduğu öğrenilirken, konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA