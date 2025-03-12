Gezi Parkı Soruşturması: Ünlü İsimlere Hapis İhtimali - Son Dakika
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Gezi Parkı Soruşturması: Ünlü İsimlere Hapis İhtimali

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu, yalan tanıklık iddiasıyla 4'er yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.

12.03.2025 13:59
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Menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı soruşturması kapsamında savcılığa ifade veren Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun yalan tanıklık yaptıkları iddiasıyla haklarında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Ergenç ve Kocaoğlu'nun 4'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Menajer Ayşe Barım hakkında Gezi Parkı olaylarında şirketine bağlı sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde, oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu 'tanık' sıfatıyla ifade vermişti. Ergenç ve Kocaoğlu'nun yalan tanıklık yaptığı iddiasıyla haklarında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İfadelerinin çeliştiği aktarıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüphelilerin ifadelerinde Gezi Parkı döneminde yapılacak eylemlerle ilgili yurt dışında eğitim alarak, ayrıca Gezi Parkı eylemlerinde aktif rol alarak özellikle sosyal medya üzerinden ve park içerisinde yaptığı açıklamalarla olayların büyümesini ve canlı tutulmasını sağlayan Gezi Parkı ana davası firari sanığı Mehmet Ali Alabora ile irtibatlarının bulunup bulunmadığına yönelik sorulan sorulara ilişkin ifadelerinin çeliştiği anlatıldı.

12 kez iletişim tespiti bulundu

Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun, ifadelerinde Gezi Parkı ana davası firari sanığı Mehmet Ali Alabora ile hiç bir şekilde irtibatlarının bulunmadıklarını yalnızca sanat camiası kapsamında sektörden birbirlerini tanıdıklarını söyledikleri ancak şüpheliler hakkında gezi parkı olaylarına yönelik 2013 yılı itibari ile alınan HTS-baz sinyal bilgisi incelemesi raporunda şüpheli Halit Ergenç ile Gezi Parkı ana davası firari sanığı Mehmet Ali Alabora arasında 12 kez iletişim tespiti bulunduğu, aralarındaki iletişimin Gezi Parkı döneminde özellikle yoğunlaştığının görüldüğü kaydedildi.

Gezi Parkı eylemlerinin yoğunlaşmaya başladığı dönemde iletişim kaydının bulunduğu belirtildi

İddianamede, şüpheli Rıza Kocaoğlu'nun ise Alabora ile Gezi Parkı eylemlerinin yoğunlaşmaya başladığı 2013'te görüşmelerinin bulunduğu, ilgili tarihte Gezi Parkı ana davası firari sanığı Mehmet Ali Alabora tarafından şüpheli Rıza Kocaoğlu'nun 06.49 saatinde arandığı şeklinde iletişim kaydının bulunduğu aktarıldı.

Kol kola yürüyüş yaptıklarının tespit edildiği kaydedildi

Şüpheliler ile Gezi Parkı ana davası firari sanığı Mehmet Ali Alabora arasında iletişim tespitinin ve ortak baz sinyal bilgisinin bulunduğu dönemlere ilişkin yapılan açık kaynak araştırmasında ise Gezi Parkı'nda kitlesel olarak eylemlerin yoğunlaştığı tarihte bir araya gelerek kol kola yürüyüş yaptıklarının tespit edildiğinin belirtildiği iddianamede, ayrıca aynı karede olduklarına dair fotoğrafların bulunduğu ve şüpheliler Ergenç ve Kocaoğlu'nun yalan beyanlarda bulundukları kaydedildi.

4'er yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun 'yalan tanıklık' suçundan 2'şer yıldan 4'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Rıza Kocaoğlu, Halit Ergenç, Politika, istanbul, 3-sayfa, Magazin, Sanat, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gezi Parkı Soruşturması: Ünlü İsimlere Hapis İhtimali - Son Dakika

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