Giresun\'da dereye sürüklenen araçta mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

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Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde derede sürüklenen araçta mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı.

Olay saat 15.45 sıralarında Şebinkarahisar ilçesine bağlı Şaplıca Köyü yakınlarında yaşandı. Derede bir aracın sürüklendiğine dair ihbar alan ekipler hızla olay yerine hareket etti. İtfaiye, Jandarma, AFAD ve sağlık birimlerinin olayın yaşandığı yere ulaşmasının ardından aralarında çocuklarında bulunduğu araçtan 5 kişi kurtarıldı. Kurtarılan vatandaşların genel durumlarının iyi olduğu bildirildi. - GİRESUN