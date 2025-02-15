Giresun'da Feci Kaza: 3 Ölü - Son Dakika
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Giresun'da Feci Kaza: 3 Ölü

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Tirebolu'da meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

15.02.2025 16:45
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Giresun'un Tirebolu ilçesi Örenkaya köyü mevkiinde bugün meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 kişinin kimlikleri belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, O.T. (43) idaresindeki 06 EKA 890 plakalı kamyon, karşı şeritten gelen Temel Kutver (61) yönetimindeki 67 UG 319 plakalı Fiat Linea marka otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan Hatun Kaya (84) olay yerinde, sürücü Temel Kutver ve yolcu Ayşe Kutver (56) kaldırıldıkları Tirebolu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Araçta bulunan H.Y. (68) ise ağır yaralı olarak Görele Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Kamyon sürücüsü O.T. gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN

Giresun\'da Feci Kaza: 3 Ölü
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Giresun'da Feci Kaza: 3 Ölü - Son Dakika

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