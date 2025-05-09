Okulda kız kardeşleri öldüren katil zanlısı 3 kere hapse girmiş - Son Dakika
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Okulda kız kardeşleri öldüren katil zanlısı 3 kere hapse girmiş

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Giresun'da Sosyal Bilimler Lisesi'nde güvenlik görevlisi Abdullah Turan, iki kız kardeşi okul kantininde silahla öldürdü. Katil zanlısının daha önce "Silahla yaralama" ve "Tehdit" suçlarından 3 kere cezaevine girip çıktığı öğrenildi. Zanlının tahliye olduktan sonra eski hükümlü kadrosundan topluma kazandırılmak için okulda işe alındığı belirlendi.

09.05.2025 14:44
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Giresun'da Aksu Mahallesi'nde yer alan Sosyal Bilimler Lisesi sabah saatlerinde kana bulandı. Okulun güvenlik görevlisi Abdullah Turan (53) okulda temizlik personeli olarak çalışan Yonca Çavuş (30) ve onu ziyarete gelen kız kardeşi Rana Çavuş Gökçin'i (27) kantinde silahla vurdu. Yonca Çavuş olay yerinde, Rana Çavuş Gökçin de tedavi için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayetlerden sonra olay yerinden kaçan katil zanlısı yakalanarak gözaltına alındı.

Okulda kız kardeşleri katleden katil zanlısı 3 kere hapse girmiş
Öldürülen Rana Çavuş Gökçin (solda) ve Yonca Çavuş (sağda)

3 KERE CEZAEVİNE GİRMİŞ

Katil zanlısı Turan'ın daha önce silahla yaralama ve tehdit suçlarından 3 kez cezaevine girip çıktığı ve son olarak cezaevinden tahliye olduktan sonra eski hükümlü kadrosundan topluma kazandırılmak için okulda işe alındığı belirlendi. Abdullah Turan'ın Giresun Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor.

Okulda kız kardeşleri öldüren katil zanlısı 3 kere hapse girmiş
Kaynak: İHA

Abdullah Turan, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Giresun, Cinayet, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Okulda kız kardeşleri öldüren katil zanlısı 3 kere hapse girmiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Ponçik Pamuk:
    3 kez hapise girip çıkmış adamın hakkı masum vatandaşta yok 274 2 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    Afferim bizi yöneten üst akla, siyasi rant uğruna daha kaç can yanacak 189 19 Yanıtla
  • Ahmet:
    güvenlik görevlisi işi alınırken kontrol edilmiyor mu ya emniyetten savcılıktan bu nasıl bir şey ya 175 2 Yanıtla
  • Acelexi72:
    Yuh güvenlik ne demek sertifikayı nasıl alıyor bunlar, masum çocuklar mı kaldı ranta kurban edilecek, yazıklar olsun ama durun idare suçunu kabul edermi kesinlikle etmez neden çünkü hepsi sütten çıkmış beyaz kaymak, soruşturma sadece önünde chp yazan yerlerimi açılıyor diğer yerler pürü pak mı 102 3 Yanıtla
  • Nazım Bahçe:
    nasıl 3 kez girip çıkar nasıl affa uğrar nasıl okulda güvenlikçi olur baya düşündürücü hükümlü güvenlikçi nadıl olur ya bu devlet çok enteresan uygulamalar içinde 93 0 Yanıtla
  • 6490203:
    çok güzel kazanımlar bunlar çocukların olduğu yerde çalışan adama bak, tamam kazandır tabi ki de ver ağır sanayi işlerine çalışsın 88 1 Yanıtla
  • Celal Esen:
    Yeni infaz yasası geliyor. Daha çok hırsız daha çok katil daha çok tecavüzcü daha çok daha çok geliyor. Bu suç 83 5 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    dikkat ediyorum da böyle cinayetleri ya aftan yararlanıp çıkmış yada bir olaydan az ceza alıp yatmış çıkmışlar işliyor yakında zaten gene af çıkacakmış 69 0 Yanıtla
  • Haci1969:
    3 defa hapse girmiş adamı tekrar topluma kazandırmak ?? hadi neyse onuda geçtim,peki silah nasıl veroyorsunuz bu adama ,güvenlik bile olsa.???? Kim verdiyse atın içeri 66 0 Yanıtla
  • cemal köse:
    Bu tarz suç işleyenler kamu kurumlarında işe alınmazdı eskiden. 62 0 Yanıtla
  • Engin Turgut:
    Adaletiniz batsın. Bide eski hükümlüyu götürüp okula koymuşlar. Mantığa bak.suc işlemeyen iş bulamıyor. Suçluya ödül veriliyor. Seçimde görüşürüz 53 1 Yanıtla
  • F Kingsman:
    Tipe baksan içerden salmazsın.. gbt ye gerek yok 51 1 Yanıtla
  • engin7976744:
    Adam hasta. Şizofrene benziyor... Ama güvenlik işi yapıyormuşşşş. Araştırın neler çıkar 47 0 Yanıtla
  • Mehmet Topuz:
    bu sistemde şu bir gercekki ceza evlerinin ıslah programı yok.icerideki insanları nasıl topluma kazandiririz programından ziyade iyice psikolojileri bozulup topluma çıkıyor ...sonuç ortada 37 0 Yanıtla
  • Ankara21:
    çok garip bir Ülke olduk, Allah yardım etsin 35 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    topuma kazandırılmıs ıste heryer bunun gıbılerle dolu 33 0 Yanıtla
  • ss890066:
    Böyle adalet sisteminin taaaaaaa aw 32 0 Yanıtla
  • Mert kursun :
    yorumlara bak hizaya gel cumhur başkanının başka işi yok 85 mil yon insanın tek tek işe yerleştirecek suç işlediginde mahkemesini yapacak okul müdürü, ilçe milli egitim müdürlügü il milli egitim müdürü de al maaşı salla başı öylemi siyasi rant ben sizin beyninize burda devletin tek suçu bunları içerde boş beleş beslemesi 5 23 Yanıtla
    ahmet arslan:
    İdam diye birşey yoksa devletin yapacak birşeyi yok besleyecek. Fakat siyasi tutuklulardan dolayı yer kalmayınca bunun gibiler sokaklara salınarak yer açılıyor. Sokakta kimin katil , tecavüzcü vs vs olduğunu bilemiyorsun. Ayrıca aylar önce hüküm yemiş fakat dışarı salınmış biri öğretmenlik yapıyordu ve birine tecevüz etti. Buna benzer örneklere engel olacak tek yer devletin kendisidir... 1 0
  • muhsin Şahin:
    Hey yavrum hey adamda sabıka o biçim ve okulda...her yerde bir kokusmuşluk 27 0 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Bu adamı oraya getirenlerden hesap sormalı..cezalar caydırıcı olmadıkça böyle şeyler hep olacak.masumlar hep kurban edilecek. 25 0 Yanıtla
  • ahmet dalkıç:
    Gerçek ci samimi bir arkadaş yorum yapmış gerçekten bende olsam bu fotoğrafı görsem bu adama ışık yüzü göster mem 24 0 Yanıtla
  • ahmet arslan:
    Topluma kazandırmak için çıkarıyorsunuz eyvallahta , Okul gibi bir yerde neden görev veriyorsunuz yaa nasıl bir akıl tutulması bu. Ayrıca nasıl güvenlik olabilir gerçekten yazık yaa ne hallere geldik. Okul gibi yerlere hizmet verenlere çok ama çok daha seçiçi olunmalı... Öğretmenlerde dahil buna. 18 1 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    yok iyi hal yok topluma kazandırmak..saçma sapan şeyler bunlar..adamın tipi zaten şizofreni gibi 19 0 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Bu ülkeyi yönetenler kendi derdinde Insanlar köpekler tarafından katlediliyor. Bubulke bitmiştir. Uzatmaları oynuyor. Ülke düşman tarafından işgal edilmiş olsa bir günde bu kadar cinayet olmaz ya pessss 7 0 Yanıtla
  • Bruce Wayne:
    3 kez hapse girmis adami verdikleri işe bak. Ogrencilerle dolu bir okulun guvenligini saglayacakmis. Abi biz niye boyleyiz yahu neden diyorum sadece Neden ? 6 0 Yanıtla
  • engin7976744:
    Tüm suçların kaynağı ; Çürümüş yasalar ve MANEVİ BOŞLUK... insanların kalbine İMAN ve manevi polis girmeden suçlar önlenmez... Ailede, medyada, okulda mutlaka İSLAMİ EĞİTİM olmalı... Anadolu insanı Müslümandır. Başka tedavisi yok... 1 2 Yanıtla
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