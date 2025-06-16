Giresun\'da Kaybolan Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Giresun'da serinlemek amacıyla babasıyla birlikte denize giren çocuk akıntıya kapılarak kayboldu. Olay sonrası başlatılan yoğun arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, kaybolan çocuğun kimlik bilgileri de netleşmeye başladı.

Giresun'un Teyyaredüzü Mahallesi sahilinde meydana gelen olayda, babası Celal D. ile birlikte denize giren 10 yaşındaki Toprak D., güçlü akıntıya kapıldı. Akıntıya kapılan baba çevredeki vatandaşlar ve ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak karaya çıkarılırken, oğul Toprak D. dalgaların arasında kayboldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, Giresun, Trabzon ve Ordu illerinden gelen AFAD, itfaiye, Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, sağlık ekipleri ve ATAK'tan 17'si dalgıç olmak üzere 124 personelin görev aldığı bildirildi. Ayrıca 5 deniz unsuru ve 3 dron desteğiyle hem denizden hem de havadan arama çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü kaydedildi.

Öte yandan, kaybolan Toprak D.'nin Teyyaredüzü Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Küçük çocuğun ailesi ve yakınları ise sahilde umutlu bekleyişini sürdürüyor.

Yetkililer, vatandaşları olumsuz hava ve deniz şartları konusunda dikkatli olmaları konusunda da uyardı. - GİRESUN