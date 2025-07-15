Giresun'da Kaza: 6 Yaralı

Giresun'da kontrolden çıkan aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Giresun'un merkez ilçesine bağlı Taşhan köyünden Erimez köyü yönüne giden bir araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, 3'ü çocuk, toplam 6 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılardan 2 çocuk ve 1 kadın Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 1 çocuk ve 1 kadın ise İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada yaralanan bir kişi ise sağlık ekiplerinin hastaneye gitme önerisini reddetti.

Jandarma kazayla ilgil inceleme başlattı. - GİRESUN