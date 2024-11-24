Giresun'un Görele ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, belediye düğün salonunun çatısını yerinden söktü. Çatının park halindeki araçların üzerine devrilme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Çavuşlu Beldesi sahil yolu kenarında bulunan belediye düğün salonunda meydana geldi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle, salonun çatısı çevredeki park halindeki araçlar ve bir ambulansın üzerine düşerek maddi hasara yol açtı. Olayın ardından hasar tespit çalışmalarına başlanırken, Giresun Valiliği'nden bu gece ve yarın fırtınaya karşı uyarılarda bulunuldu. - GİRESUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Giresun'da Şiddetli Rüzgar Düğün Salonu Çatısını Sökerek Araçların Üzerine Devirdi - Son Dakika
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