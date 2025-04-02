Giresun\'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Giresun'da dolmuş şoförleri arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çaykara Mahallesi'nde M.Ç. ile F.D. isimli dolmuş şoförleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ç., yanında bulundurduğu tabanca ile F.D'ye ateş etti. Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan Şevki Özdemir (41) de kurşunların hedefi olarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Şevki Özdemir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şüpheli M.Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN