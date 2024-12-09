Giresunlu 4 Genç Heyelan Kurbanı - Son Dakika
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Giresunlu 4 Genç Heyelan Kurbanı

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Artvin'deki heyelanda toprak altında kalan 4 Giresunlu gencin cansız bedenleri bulundu.

09.12.2024 14:38
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Giresunlu 4 gencin cansız bedenleri toprak altından çıkartıldı

ARTVİN - Artvin'in Arhavi ilçesi Kıyıcık mevkiinde önceki gece yaşanan heyelan sırasında Karadeniz Sahil Yolu'nda toprak altında kalan Giresunlu 4 gencin cansız bedenleri toprak altından çıkartıldı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde önceki gece saat 03.15 sıralarında Kıyıcık mevkiinde yaşanan heyelan, Karadeniz Sahil Yolu'nun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Heyelan nedeniyle yamaçtan kopan dev toprak ve kaya kütleleri ile ulaşımın çift yönlü olarak ulaşıma kapandığı kara yolunda dün gün boyu yol açma çalışması yapıldı. Rize'nin Fındıklı ve Artvin'in Arhavi ilçelerindeki her iki noktadan başlatılan heyelan temizleme çalışmalarında iş makinelerinin hummalı çalışması sonrasında 200 metrelik alan toprak ve taş yığınlarından temizlenerek dün akşam saat 22.00 sıralarında 19 saat süren çalışmanın sonunda yol tek şeritten ulaşıma açıldı.

Heyelanda bir aracın toprak altında kaldığı iddialarına karşın ise bugün heyelan sahasında uzman ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonrasında Giresun'dan Batum'a geçtiğimiz Cumartesi günü Murat Turhan'ın kullandığı 28 AAB 485 plakalı otomobil ile giden ve kendilerinden yaklaşık 2 gündür haber alınamayan sürücü Murat Turhan ile araçtaki Aykut Tiryaki (24), Nuri Apaydın ve Görkem Özdemir'in de cansız bedenleri araç içinde bulundu. 4 kişinin cansız bedenleri yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından toprak altından çıkartılarak cenaze araçları ile Arhavi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Giresunlu 4 Genç Heyelan Kurbanı - Son Dakika

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