Glock Silahlarla Yakalanan Şahıs Tutuklandı

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Glock isimli suikast silahları ile yakalanan şahıs tutuklandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da Glock isimli suikast silahları ile yakalanan bir şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay Şuhut ilçesinde meydana geldi. Elinden bilgilere göre, H.Ş., isimli şahsın İstanbul'dan ruhsatsız silah getireceği bilgisini alan polis ekipleri harekete geçti. Bir sürü şanslı takibe alan ekipler ardından şüpheliyi gözaltına aldı. Yakalanan şahısla birlikte Glock diye bilinen iki suikast silahı ele geçirildi. Yakalanan H.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.