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Gökçe Kırgız Durukan'ın marka davasında karar: Gökçe Kırgız Taner'in markasını kullanması durduruldu - Son Dakika
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Gökçe Kırgız Durukan'ın marka davasında karar: Gökçe Kırgız Taner'in markasını kullanması durduruldu

Gökçe Kırgız Durukan, marka haline getirdiği adından haksız kazanç elde ettiğini iddia ettiği Gökçe Kırgız Taner'in markasını kullanmasının durdurulması için dava açmıştı. Mahkeme, Taner'in markayı kullanmasının durdurulmasına ve Durukan'a 146 bin 485 lira tazminat ödenmesine karar verdi.

Gökçe Kırgız Durukan\'ın marka davasında karar: Gökçe Kırgız Taner\'in markasını kullanması durduruldu
17.01.2024 - 20:06,  Güncelleme: 20:10
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İki Gökçe Kırgız'ın marka davasında karar

Taner'in 'Gökçe Kırgız' markasını kullanmasının durdurulmasına karar verildi

Durukan'a 146 bin 485 lira tazminat ödenmesine hüküm edildi

İSTANBUL - 'Kalbime gömerim o zaman' isimli şarkısıyla bilinen Gökçe Kırgız Durukan'ın, marka haline getirdiği adından haksız kazanç elde ettiğini iddia ettiği Gökçe Kırgız Taner'in yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Taner'in 'Gökçe Kırgız' markasını kullanmasının durdurulmasına hükmetti. Ayrıca toplamda kendisine 146 bin 485 lira tazminat ödenecek olan davacı Durukan'ın, davalı Taner'in yazılı olarak özür dilemesi talebinin ise reddine karar verildi.

'Kalbime gömerim o zaman' isimli şarkısıyla dönemin bilinen ismi haline gelen Gökçe Kırgız Durukan'ın, marka haline getirdiği isminden haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla Gökçe Kırgız Taner'e açtığı dava karara bağlandı. İstanbul 1.Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada davacı Gökçe Kırgız Durukan ve tarafların avukatları hazır bulundu.

İsmin kullanılmasının engellenmesini talep etti

Duruşmada söz alan Gökçe Kırgız Durukan, "İsmin davalı tarafça kullanılmasının engellenmesini talep ediyoruz" dedi.

"İsim ve soy isim değişikliği yönünden süresi içinde herhangi bir itiraz yapılmamıştır"

Davalı Gökçe Kırgız Taner'in avukatı ise müvekkilinin 2006'dan bu yana 'Gökçe Kırgız' sahne ismini kullanarak mesleki hayatını sürdürdüğünü belirterek, "Müvekkilim 2013 yılında isim ve soy ismini değiştirerek 'Gökçe Kırgız' ismini kullanmıştır. Karşı tarafça isim ve soy isim değişikliği yönünden süresi içinde herhangi bir itiraz yapılmamıştır. Ayrıca müvekkilim evlendikten sonra 'Taner' soy ismini almış olup, hali hazırda 'Gökçe Kırgız Taner' ismini kullanmaktadır. Davacı, müzik dünyasında kesintisiz olarak yer almamıştır. Davanın reddine karar verilsin" ifadelerini kullandı.

'Gökçe Kırgız' markasının davalı tarafça kullanımının durdurulmasına hükmedildi

Mahkeme, davacı adına tecilli 'Gökçe Kırgız' ibareli markanın davalı tarafından kullanımının marka hakkına tecavüz teşkil eder durumda olduğunun tespit edildiğini belirterek 'Gökçe Kırgız' markasının davalı tarafça kullanımının durdurulmasına, hüküm kesinleştikten sonraysa kullanımının engellenmesine karar verdi.

146 bin 485 lira tazminat kazandı: 'Özür dileme' talebinin reddine hükmedildi

Mahkeme, 70 bin 485 lira maddi, 75 bin lira manevi tazminatın, ayrıca bin lira da itibar tazminatının davacıya ödenmesine karar verdi. Böylece toplamda kendisine 146 bin 485 lira tazminat ödenecek olan davacı tarafın, davalının yazılı olarak özür dilemesi talebinin ise reddine karar verildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Gökçe Kırgız Durukan'ın marka davasında karar: Gökçe Kırgız Taner'in markasını kullanması durduruldu - Son Dakika


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