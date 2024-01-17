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Gökçe Kırgız Taner, 'Gökçe Kırgız' markasını kullanmayı durduracak - Son Dakika
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Gökçe Kırgız Taner, 'Gökçe Kırgız' markasını kullanmayı durduracak

Gökçe Kırgız Durukan, 'Kalbime gömerim o zaman' şarkısıyla tanınan Gökçe Kırgız Taner'in adını marka haline getirerek haksız kazanç elde ettiğini iddia ettiği davada mahkeme kararını verdi. Mahkeme, Taner'in 'Gökçe Kırgız' markasını kullanmasını durdurma kararı aldı ve Durukan'a 146 bin 485 lira tazminat ödenmesine hükmetti. Ancak Taner'in yazılı olarak özür dilemesi talebi reddedildi.

17.01.2024 - 15:02,  Güncelleme: 15:52
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Kalbime gömerim o zaman isimli şarkısıyla dönemin bilinen ismi haline gelen Gökçe Kırgız Durukan'ın, marka haline getirdiği isminden haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla Gökçe Kırgız Taner'e açtığı dava karara bağlandı. Mahkeme, Taner'in 'Gökçe Kırgız' markasını kullanmasının durdurulmasına ve tazminat ödemesine hükmetti.

"YILLARCA İTİRAZ ETMEDİ, DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLSİN"

İstanbul 1.Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada davacı Gökçe Kırgız Durukan ve tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada söz alan Gökçe Kırgız Durukan, "İsmin davalı tarafça kullanılmasının engellenmesini talep ediyoruz" dedi. Davalı Gökçe Kırgız Taner'in avukatı ise müvekkilinin 2006'dan bu yana 'Gökçe Kırgız' sahne ismini kullanarak mesleki hayatını sürdürdüğünü belirterek, "Müvekkilim 2013 yılında isim ve soy ismini değiştirerek 'Gökçe Kırgız' ismini kullanmıştır. Karşı tarafça isim ve soy isim değişikliği yönünden süresi içinde herhangi bir itiraz yapılmamıştır. Ayrıca müvekkilim evlendikten sonra 'Taner' soy ismini almış olup, hali hazırda 'Gökçe Kırgız Taner' ismini kullanmaktadır. Davacı, müzik dünyasında kesintisiz olarak yer almamıştır. Davanın reddine karar verilsin" ifadelerini kullandı.

Gökçe Kırgız Taner

ARTIK GÖKÇE KIRGIZ ADINI KULLANAMAYACAK

Mahkeme, davacı adına tecilli 'Gökçe Kırgız' ibareli markanın davalı tarafından kullanımının marka hakkına tecavüz teşkil eder durumda olduğunun tespit edildiğini belirterek 'Gökçe Kırgız' markasının davalı tarafça kullanımının durdurulmasına, hüküm kesinleştikten sonraysa kullanımının engellenmesine karar verdi.

146 BİN TL TAZMİNAT ÖDEYECEK

Mahkeme, 70 bin 485 lira maddi, 75 bin lira manevi tazminatın, ayrıca bin lira da itibar tazminatının davacıya ödenmesine karar verdi. Böylece toplamda kendisine 146 bin 485 lira tazminat ödenecek olan davacı tarafın, davalının yazılı olarak özür dilemesi talebinin ise reddine karar verildi.

Gökçe Kırgız
Gökçe Kırgız
Gökçe Kırgız Taner, \'Gökçe Kırgız\' markasını kullanmayı durduracak
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Gökçe Kırgız Taner, 'Gökçe Kırgız' markasını kullanmayı durduracak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gökçe Kırgız Taner, 'Gökçe Kırgız' markasını kullanmayı durduracak - Son Dakika
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