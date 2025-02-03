Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Gökçeada ilçesi Cafer Çeşmesi bölgesinde saat 19.00 sıralarında otluk alanda yangın çıktı. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı İlçe Orman İşletme Şefliği ve Gökçeada Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Gökçeada'da Otluk Alanda Yangın Çıktı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?