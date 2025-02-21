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Gökçeada'da Tıbbi Tahliye

Gökçeada\'da Tıbbi Tahliye

Epilepsi hastası Hanife Büyükarslan, Sahil Güvenlik ekipleriyle tahliye edilerek tedaviye alındı.

21.02.2025 11:03
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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaşın tıbbı tahliyesi Sahil Güvenlik ekiplerince gerçekleştirildi.

Gökçeada ilçesinde epilepsi tanısı konulan Hanife Büyükarslan (57) rahatsızlandı. Çanakkale 112 Acil Çağrı Merkezi'nden gelen tıbbi tahliye talebi üzerine hasta Hanife Büyükarslan'nın tıbbı tahliyesi için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bilgi verildi. Gökçeada 112 Sağlık Güvenlik Botu 'TCSG-903'ye alınan Hanife Büyükarslan, sağ ve bilinci açık olarak Kabatepe Feribot iskelesine getirildi. İskelede bekleyen ambulansa alınan hasta, Çanakkale'de tedavi altına alındı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gökçeada'da Tıbbi Tahliye - Son Dakika

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