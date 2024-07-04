Gökyüzü şimşeklerle aydınlandı, izleyenler hayran kaldı - Son Dakika
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Gökyüzü şimşeklerle aydınlandı, izleyenler hayran kaldı

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Düzce'de yağmurlu hava öncesinde kara bulutların arasında birbiri ardına çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu. Düzce'de gece saatlerinde gökyüzü adeta bir ışık şölenine sahne oldu. Yağmur öncesi şehrin üzerinde beliren kara bulutlar ve aralıklarla çakan şimşekler, görsel bir şölen yaşattı. Düzceliler bu eşsiz anları hayranlıkla izlerken, bir vatandaş da kamerasıyla bu doğa harikasını ölümsüzleştirdi. Akşam saatlerinde Düzce'nin üzerine çöken kara bulutlar, şehre farklı bir hava kattı. Bulutların arasından beliren güneş ışınları ve çakan şimşekler, gökyüzünde adeta bir dans gösterisi oluşturdu. Bu muhteşem manzarayı izleyen Düzceliler, cep telefonları ile fotoğraf ve videolar çekerek bu anı ölümsüzleştirdiler.

04.07.2024 00:46
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Gökyüzü şimşeklerle aydınlandı, izleyenler hayran kaldı

DÜZCE - Düzce'de yağmurlu hava öncesinde kara bulutların arasında birbiri ardına çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu.

Düzce'de gece saatlerinde gökyüzü adeta bir ışık şölenine sahne oldu. Yağmur öncesi şehrin üzerinde beliren kara bulutlar ve aralıklarla çakan şimşekler, görsel bir şölen yaşattı. Düzceliler bu eşsiz anları hayranlıkla izlerken, bir vatandaş da kamerasıyla bu doğa harikasını ölümsüzleştirdi. Akşam saatlerinde Düzce'nin üzerine çöken kara bulutlar, şehre farklı bir hava kattı. Bulutların arasından beliren güneş ışınları ve çakan şimşekler, gökyüzünde adeta bir dans gösterisi oluşturdu. Bu muhteşem manzarayı izleyen Düzceliler, cep telefonları ile fotoğraf ve videolar çekerek bu anı ölümsüzleştirdiler.

Kaynak: İHA

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