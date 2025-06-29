Gölbaşı\'nda 350 Dönümlük Anız Yangını

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen anız yangınının ormanlık alana sıçraması sonucu 350 dönümlük alan yandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Akçakaya köyü kırsalında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Meydana gelen anız yangını kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Durum üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürme çalışmaları gerçekleştirdi. Ekiplerin saatler süren çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda 350 dönümlük alan yandı. Yangında birçok ağaç ise zarar gördü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN