Gölbaşı\'nda ATV Devri: 2 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ATV'nin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Gölbaşı istikametinden Kahramanmaraş istikametine gitmekte olan Enes Karaaslan idaresindeki plakasız ATV Karaburun Köyü çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Enes Karaaslan ile ATV'de bulunan Latif Dayan yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN