Gölbaşı\'nda Orman Yangını, İş Makinesini Yaktı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen orman yangınının iş makinesine sıçraması sonucu iş makinesi hurdaya döndü.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Kösüklü Köyü Alaçayır mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan orman yangını kısa sürede büyüdü.

Yaklaşık 100 dönümlük alana yayılan yangın, civarda bulunan bir iş makinesine sıçradı. Alev topuna dönen iş makinesi hurdaya dönerken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan iş makinesine müdahale etti. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda söndürülen iş makinesinin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Ormanlık alanda ise itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalar devam ediyor.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN